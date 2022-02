Lewis Hamilton: ‘Ik was vertrouwen in systeem even kwijt’

Een afscheid na het mislopen van zijn achtste wereldtitel heeft de Britse coureur nooit serieus overwogen. ,,Overwegen of je wel of niet doorgaat is een normaal, mentaal proces na elk seizoen”, aldus Hamilton. ,,En nu kwam er door de ontwikkelingen in Abu Dhabi natuurlijk een significante factor bij. Ik houd mijn hele leven al van deze sport, maar er was een moment dat ik het vertrouwen in het systeem even kwijt was. Maar ik ben vastbesloten om sterker terug te komen, voel me fris en laat de negatieve energie achter me.”

Hamilton ging een tijd offline en genoot naar eigen zeggen van de tijd met zijn familie. De zevenvoudig wereldkampioen dacht in Abu Dhabi geschiedenis te schrijven, maar werd in de laatste ronde ingehaald door Max Verstappen, nadat de safety car eerder dan verwacht naar binnen werd gehaald.

Russell, Wolf en Hamilton. Ⓒ Daimler AG

Autosportfederatie FIA kondigde donderdag een veranderde structuur aan wat betreft de wedstrijdleiding. Ook is Michael Masi vertrokken als race-directeur. Hamilton: ,,Het is goed om te zien dat de FIA stappen zet. Nu moeten we nog zien dat de veranderingen er daadwerkelijk komen en dat de regels op een juiste manier worden nageleefd. We kunnen het verleden niet veranderen. We moeten er alleen voor zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren in de sport, dat dit niemand meer overkomt.”

Hamilton zegt ook uit te kijken naar een nieuwe strijd met Verstappen. ,,Dit alles heeft niets met hem te maken. Een coureur maakt er dankbaar gebruik van als er ontwikkelingen als deze zijn. Hij is een geweldige concurrent, ik heb geen problemen met hem. We gaan dit jaar weer verder met onze strijd op de baan.”

