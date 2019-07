Dessers verruilt Utrecht voor Heracles

De onderhandelingen waren al een tijd aan de gang, maar inmiddels heeft Dessers definitief de overstap gemaakt naar Heracles. De Belg heeft ook al afscheid genomen van de groep en gaat met FC Utrecht niet mee op trainingskamp in Duitsland.

FC Utrecht is druk bezig met doorselecteren. Na het vertrek van Dessers is de kans groot dat ook Lukas Görtler getransfereerd wordt. De Duitser is bezig met een transfer en zal niet meegaan op trainingskamp. FC Utrecht verwacht op korte termijn afscheid te nemen van Görtler.

Dario Dumic wordt ook dit seizoen weer verhuurd. De vorig seizoen aan Dynamo Dresden verhuurde verdediger gaat opnieuw aan de slag in de 2. Bundesliga, ditmaal bij SV Darmstadt 98. „Het was een speler die weinig perspectief bij ons had. Dan is het beter een oplossing te zoeken”, aldus FC Utrecht-trainer John van den Brom. „Het heeft er ook mee te maken dat er talentvolle, jonge spelers achter zitten. Dan is het gemakkelijker om akkoord te geven om jongens te laten gaan. Ik vind het altijd lekker om met jonge, enthousiaste gasten te werken. Dat heb ik bij al mijn clubs gedaan.”

Jeugdige centrumverdedigers

De nieuwe FC Utrecht-trainer ziet toekomst in de jeugdige centrumverdedigers Tommy St. Jago (19) en Christopher Mamengi (18), die dit seizoen de routiniers Willem Janssen (33), Mark van der Maarel (29) en Emil Bergström (26) in de nek moeten gaan hijgen.

Van den Brom ziet ook op andere posities getalenteerde jonge spelers bij FC Utrecht. Zo heeft de 19-jarige buitenspeler Rayan El Azrak zich deze voorbereiding al een paar keer laten zien. El Azrak mocht afgelopen zaterdag in de oefenwedstrijd tegen MSV Duisburg (3-2 zege), de eerste serieuze test van het seizoen, in de basis beginnen. „Ik heb zestig minuten gekregen en daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat de trainer wil zien hoe ik presteer. Ik ben nu nog officieel speler van Jong FC Utrecht, maar ik hoop bij het eerste aan te haken door elke dag hard te werken. Je hebt in je achterhoofd zitten, dat deze trainer jeugd een kans geeft”, aldus El Azrak.