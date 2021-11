Kink in kabel voor FC Barcelona: Xavi mag niet vertrekken uit zandbak

Twee officials van de Spaanse club waren de afgelopen dagen in Doha om te onderhandelen. Ze zien in Xavi de ideale opvolger van de onlangs ontslagen Ronald Koeman. Xavi is net als de Nederlander oud-speler van de club.

„We voelen ons vereerd met het bezoek”, liet Al-Ali weten. „We blijven echter bij het standpunt dat we de trainer in dit stadium van het seizoen niet laten vertrekken. Dat hebben we al enige tijd geleden laten weten. We zijn niet van gedachten veranderd.”

Sergi is momenteel de tijdelijke trainer bij Barcelona.