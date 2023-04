Mbappé woedend op eigen PSG: ’Het is geen Kylian Saint-Germain’

„Op geen enkel moment ben ik geïnformeerd over de inhoud van het interview”, schreef de Parijse ster na het zien van het filmpje. „Het zag eruit als een basisinterview op een marketingdag van de club. Ik ben niet akkoord met deze gepubliceerde video.”

Mbappé wordt in de video gefilmd tijdens een interview op de tribune van het Parc des Princes. „De 12e man is wat ons extra kracht brengt om onze gevechten te leveren”, zegt Mbappé onder meer. „Parijzenaar zijn is trots zijn op wat je bent, op wat je vertegenwoordigt (...) en nooit vergeten waar je vandaan komt.”

Niet Kylian Saint-Germain

Mbappé is de enige speler die aan het woord komt in het promotiefilmpje. Andere sterspelers als Neymar en Lionel Messi, die deze zomer mogelijk terugkeert naar Barcelona, komen niet aan bod. Ook hier heeft Mbappé het moeilijk mee. „ PSG is een geweldige club en een geweldige familie, maar het is absoluut niet Kylian Saint-Germain”, besloot hij.

Jeugdspelers Warren Zaïre-Emery, Ismael Gharbi en Ilyes Housni alsook de Portugese international Nuno Mendes en de tuinman van het stadion komen wel voor in het filmpje.

Bron: Het Nieuwsblad