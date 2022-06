Stade de France wacht nieuwe beproeving na beschamend fiasco rond finale

De beelden van Liverpool-fans die samendromden bij de toegangspoorten van het stadion en van politie die vredelievende supporters bestookten met traangas staan menigeen nog op het netvlies. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin werd ervan beschuldigd te hebben gelogen toen hij de chaos weet aan de vele valse kaartjes die in omloop waren. Later gaf hij toe dat de organisatie „duidelijk” beter had gekund.

„Wat afgelopen zaterdag gebeurde in Stade de France was beschamend voor ons land, onze regio en onze stad, die zich voorbereiden op de Olympische Spelen en de Paralympics”, reageerde de Parijse burgemeester Anne Hidalgo.

Toch heerst er bij de organisatie geen paniek voor het aanstaande duel van de Fransen voor de UEFA Nations League tegen Denemarken. Een woordvoerder van de voetbalbond zei tegen persbureau AFP dat er vrijdag 1270 veiligheidsmedewerkers op de been zullen zijn, minder dan de 1650 die een week eerder waren gemobiliseerd. Dat was al ruim voor de CL-finale besloten.

„Dit is een heel gewone wedstrijd, van het soort dat we talloze keren hebben georganiseerd de afgelopen twintig jaar”, legde burgemeester Mathieu Hanotin van de voorstad Saint-Dénis, waar het stadion ligt, uit. „Wat betreft het controleren van de toestroom van mensen is dit een normaal duel met normale veiligheidsmaatregelen.”