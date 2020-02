Klinsmann na twee maanden alweer weg bij Hertha BSC

De Duitse oud-spits trad eind november aan als opvolger van de ontslagen Ante Covic. Klinsmann wist de club uit Berlijn echter niet weg te krijgen uit de gevarenzone van de Bundesliga.

De 55-jarige Duitser liet via zijn persoonlijke Facebookpagina weten dat hij stopt als trainer en weer verder gaat in de raad van toezicht bij Hertha, waar hij voor zijn aanstelling al in zat. De clubleiding heeft nog niet gereageerd.

Hertha BSC verloor zaterdag voor eigen publiek met 3-1 van FSV Mainz 05 (1-3). De ploeg van de Nederlandse internationals Karim Rekik en Javairô Dilrosun staat op de veertiende plaats in de Bundesliga, zes punten boven de degradatiezone.

Onder leiding van Klinsmann boekte de club uit de Duitse hoofdstad drie overwinningen.