Ekkelenkamp kiest niet voor Club, maar voor Antwerp: ’Na nacht slapen keuze op gevoel’

Ekkelenkamp was al langer in beeld op de Bosuil, maar daar konden ze nog niet doorduwen, waardoor Club in pole positie kwam. In Jan Breydel waren ze klaar om hem voor vier jaar vast te leggen, maar uiteindelijk is de oud-Ajacied van gedachten veranderd.

Hij trok donderdagvoormiddag eigenhandig de stekker uit het dossier, waardoor de Great Old nu de deal met Hertha BSC kan afronden. De twee clubs hebben alvast een akkoord bereikt en ook in Antwerpen ligt een contract voor vier jaar klaar.

Nacht slapen

,,Er lag een akkoord tussen Hertha BSC en Club Brugge. Maar op zijn gevoel heeft Jurgen toch voor Antwerp gekozen, dat er vervolgens ook uitkwam met Hertha BSC”, zegt zijn zaakwaarnemer Mo Sinouh van ICM/Stellar.

,,Het is na een nacht slapen een keuze op gevoel geweest door het verhaal van Marc Overmars en Mark van Bommel. Het is geen geldkwestie.”