Eerste zege PSG met Mitchel Bakker

Mitchel Bakker (L) kop de bal weg voordat Fabien Centonze eraan te pas komt. Ⓒ EPA

Met Mitchel Bakker in het basisteam heeft de danig uitgedunde ploeg van landskampioen Paris Saint-Germain de eerste zege behaald in de Franse competitie. De thuiswedstrijd tegen FC Metz leverde een benauwde overwinning op: 1-0. De Duitser Julian Draxler maakte in de extra tijd het doelpunt. Het was de eerste treffer voor de titelhouder na twee nederlagen van 0-1 in de eerste twee duels.