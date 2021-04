’Níémand’ krijgt Mohamed Ihattaren kapot

’Niemand die mij kapot krijgt, vriend. Niemand!’, roept hij in de camera. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Een degelijke 3-0 overwinning op Heracles Almelo, na een oersaaie tweede helft. Na afloop ging het bij PSV toch weer over de man die altijd een hot topic is: Mohamed Ihattaren. Hij schilderde vlak voor tijd nog even een bal in de kruising en zocht toen met het vingertje voor de mond de camera’s. „Niemand die mij kapot krijgt, vriend. Niemand!” Nooit eerder zag Nederland zoveel vuur in de ogen van het in de verdrukking geraakte toptalent.