Topwielrenners getuigen tegen Nederlandse oud-presentator: ’Hij sloeg hem knock-out’

Wielrennen

Herboren Mark Cavendish pakt weer ritzege, maar: ’Als Fabio Jakobsen meesprint, wint hij’

De derde etappe in de Ronde van Turkije is een prooi geworden voor Mark Cavendish (35). De leider in het klassement was de rapste in de massaspurt, net als maandag. De Brit klopte na 212,6 kilometer in Alanya de Belg Jasper Philipsen en de Pool Stanislaw Aniolkowski.