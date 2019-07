’De Jong is precies wat Barça nodig heeft’

„Het beste nieuws uit Japan is De Jong”, schrijft Marca over de voor 75 miljoen euro (dat kan oplopen tot 86 miljoen) overgekomen middenvelder van Ajax.

Veelzijdig

Vooral de veelzijdigheid van De Jong wordt geprezen. Tegen Chelsea speelde de oud-Ajacied als defensieve middenvelder en tegen de Japanse opponent maakte De Jong minuten als spelverdeler. „Hij heeft precies aangetoond wat FC Barcelona nodig heeft om het middenveld nieuw leven in te blazen”, gaat de Spaanse sportkrant verder, die veel van de Ajax-speelstijl terugziet in de 21-jarige Nederlander. „Zijn neiging om direct te spelen, zijn efficiënte in het rondspelen van de bal en zijn intentie om de bal te willen als hij hem niet heeft.”

Volgens Marca geeft De Jong Barça kleur, een nieuw elan dat men in de Catalaanse hoofdstad niet meer heeft gezien sinds begin van dit decennium toen het alle voetbalharten in de wereld veroverde met aanvallend en aantrekkelijk voetbal. Daarmee wordt gedoeld op het trio Sergio Busquets, Andrés Iniesta en Xavi, het middenveld van Barcelona dat in 2009, 2011 en 2015 de Champions League won.

Basisplaats

In beide wedstrijden tijdens de Rakuten Cup in Japan begon de Oranje-international op de bank. Als de 21-jarige middenvelder het veld in kwam, veranderde er iets in de ploeg, vond Marca. „Hij beschikt niet alleen over enorm veel talent, maar hij heeft ook karakter en moed. Hij durft een stap naar voren te zetten als de situatie erom vraagt.”

Of De Jong een basisplek kan veroveren in het sterrenensemble van trainer Erestno Valverde is, ondanks alle lof, nog maar de vraag. ’Frenkie’ heeft, voordat de Spaanse competitie voor Barça op 16 augustus begint, nog even te tijd om zich te bewijzen tijdens de drie oefenduels die nog op het programma staan. Op 4 augustus neemt FC Barcelona het op tegen Arsenal en op 7 en 10 augustus is Napoli de tegenstander.

