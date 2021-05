Oud-Ajacied Christian Eriksen brengt Inter op rand van Italiaanse titel

Christian Eriksen is blij met zijn goal. Ⓒ Reuters

CROTONE - Inter Milan lijkt voor het eerst sinds 2010 weer kampioen van Italië te gaan geworden. De ploeg van trainer Antonio Conte won zaterdagavond met 2-0 bij Crotone. De doelpunten kwamen via oud-Ajacied Christian Eriksen en in de slotfase Achraf Hakimi. Nummer 2 Atalanta speelt zondag uit bij Sassuolo. Bij puntverlies is Inter officieel kampioen van de Serie A.