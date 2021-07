Tsjechen balen: ’Jammer dat de sfeer niet hetzelfde zal zijn als tegen Oranje’

Daar zal slechts een minimaal aantal Tsjechische fans present zijn, omdat Azerbeidzjan vanwege COVID19 als hoog risicoland is aangeduid door de Tsjechische autoriteiten, terwijl de reisopties tussen Praag en Baku ook nog eens uiterst beperkt zijn. ,,Het is heel jammer. De sfeer zal niet hetzelfde zijn als in Boedapest maar we moeten er mee zien te dealen”, aldus captain Vladimir Darida, die tegen Nederland ontbrak door een blessure, maar inmiddels hersteld is.

,,Ik vind het erg jammer dat er weinig fans zijn. In Boedapest was het geweldig om volle tribunes achter ons te hebben. We kunnen er niks aan doen dat het nu anders is. We moeten zorgen, dat we klaar zijn en alles doen om de volgende ronde te bereiken”, aldus de Tsjechische bondscoach Jaroslav Silhavy.

Drukkend warm

Los van de problemen met de fans is Baku om meerdere redenen geen ideale locatie voor de kwartfinale. Ook voor de teams is het mijl op zeven, terwijl het ook nog eens drukkend warm is in Azerbeidzjan met temperaturen, die zaterdagavond naar verwachting boven de dertig graden liggen op het tijdstip van de wedstrijd. ,,,Dit is een heel belangrijke wedstrijd en we moeten er klaar voor zijn", aldus Darida. ,,Het verre reizen moet geen probleem zijn. We zijn eerder naar Baku gereisd, zodat we tijd hebben gehad om te acclimatiseren. We hebben ons goed voorbereid op de omstandigheden. Het wordt belangrijk om veel te drinken, maar de voorwaarden zijn hetzelfde voor ons als voor de tegenstander.”

Silhavy verwacht een lastige wedstrijd tegen Denemarken, dat in veel opzichten een vergelijkbare strijdwijze heeft als de Tsjechen. ,,We moeten klaar zijn zoals we dat waren tegen Nederland. We moeten dezelfde instelling laten zien. De Denen spelen als een team, heel collectief. Denemarken heeft goede spelers, zoals Schmeichel, Christensen, Poulsen en Delaney, maar de grote kracht zit in het team. Ze spelen een stijl die lijkt op die van ons. Het gaat niet gemakkelijk worden.”

Darida waakt ervoor te licht te denken over de Denen als tegenstander na de overtuigende uitschakeling van Nederland door de Tsjechen. ,,Denemarken mag dan niet zo glamorous klinken als Nederland, Frankrijk of Italië. Maar ze zijn de nummer tien van de wereld, een heel sterk team. Wij zijn daarom zeker niet de favoriet. Maar we maken wel een kans. Beide teams zijn een hecht collectief zonder grote sterren.”