Nuis wint, Mulder leidt, titelhouder gediskwalificeerd

Ronald Mulder en Kjeld Nuis maken tot dusver de dienst uit tijdens het NK sprint. Ⓒ ANP

Kjeld Nuis heeft bij de NK sprint in Heerenveen de 1000 meter gewonnen. De olympisch kampioen zegevierde in een tijd van 1.08,88. Hij moest in de laatste rit solo rijden vanwege een diskwalificatie voor titelhouder en teamgenoot Hein Otterspeer na een tweede valse start.