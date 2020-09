’Wereldkampioen Pedersen niet van start op WK wielrennen’

De Deen van Trek-Segafredo heeft zich afgemeld bij bondscoach Anders Lund, omdat het parcours niet bij hem past, melden Deense media.

De Deense bondscoach heeft een ploeg samengesteld rondom kopman Jakob Fuglsang, met daarin ook Casper Pedersen van Sunweb. Fuglsang won dit seizoen de Ruta del Sol en de Ronde van Lombardije. Voor de tijdrit heeft Lund Kasper Asgreen en Mikkel Bjerg geselecteerd.

Pedersen won vorig jaar het WK in Harrogate in Groot-Brittannië. Hij versloeg in de sprint de Italiaan Matteo Trentin en de Zwitser Stefan Küng. Het WK in Imola dit jaar kent met bijna 5000 hoogtemeters een parcours dat meer voor klimmers geschikt is.

Bekijk ook: Primoz Roglic heeft een Sloveens probleem

Van Aert en Van Avermaet Belgische kopmannen

Wout van Aert van Jumbo-Visma en Greg van Avermaet van CCC zijn de kopmannen van de Belgische ploeg voor de wegwedstrijd op zondag 27 september. Van Aert rijdt ook de tijdrit, net als Victor Campenaerts. Bondscoach Rik Verbrugghe heeft daarnaast Tiesj Benoot, Oliver Naesen, Pieter Serry, Jasper Stuyven, Loïc Vliegen en Tim Wellens geselecteerd voor de wegwedstrijd.

Van Aert is sinds de hervatting na de corona-onderbreking bezig aan zijn meest succesvolle seizoen als wegwielrenner. Hij won onder meer Strade Bianche, Milaan-Sanremo en al twee etappes in de Tour de France. Ook in de bergetappes maakt de Belg als knecht van geletruidrager Primoz Roglic veel indruk.

De WK wielrennen zouden aanvankelijk plaatsvinden in Aigle-Martigny, maar de Zwitsers haakten vanwege de coronapandemie af als organisator. Begin september werd Imola aangewezen als vervanger. Er wacht de renners op en rond het plaatselijke autocircuit een klimparcours over 258 kilometer, met daarin bijna 5000 hoogtemeters