Dries Mertens gaat contract bij Napoli tóch verlengen

Volgens technisch directeur Cristiano Giuntoli zijn de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis voor de trefzekere buitenspeler nagenoeg afgerond.

„Dries is gehecht geraakt aan het Napoli-shirt en de aankondiging van de verlenging zal er snel komen. Met zijn hoofd is hij altijd bij Napoli gebleven, maar toch hadden we angst om hem te verliezen”, liet Giuntoli weten.

Onder meer Chelsea en Internazionale wilden Mertens deze zomer graag transfervrij inlijven. De oud-speler van onder meer PSV en FC Utrecht heeft echter voor een verlengd verblijf in Zuid-Italië gekozen, vooral door de lucratieve voorwaarden in zijn nieuwe contract. Het leven in Napels bevalt hem echter ook heel goed.

Napoli is in de afgelopen zeven jaar bij Napoli uitgegroeid tot een coryfee. Met 121 doelpunten is hij sinds februari gedeeld clubtopschutter aller tijden bij de vroegere werkgever van volksidool Diego Maradona. Met nog één doelpunt erbij gaat Mertens in die rangschikking de inmiddels uit Napels vertrokken Slowaak Marek Hamsik voorbij.