Gravelkoning Nadal vloert Djokovic op Roland Garros

Bij de loting kwamen de twee iconen in hetzelfde kwart terecht. De gedroomde eindstrijd van menig tennisliefhebber stond daardoor al in de kwartfinale op het programma in Parijs. De laatste ontmoeting tussen de twee dateerde van een jaar eerder. Ook toen kwamen ze elkaar op Roland Garros tegen. In de halve finale werd Nadal toen verslagen door Djokovic, die vervolgens het toernooi op zijn naam schreef.

Droomstart Nadal

De 35-jarige Nadal schoot uit de startblokken, brak de even oude Djokovic direct en liep uit naar een 2-0 voorsprong. De Serviër kwam daarna op het scorebord, maar moest niet veel later zijn servicegame wéér inleveren. De Spanjaard denderde door en trok de eerste set overtuigend naar zich toe: 6-2. Nadal kende dus een droomstart op het iconische Court Philippe-Chatrier.

Novak Djokovic baalt na de verloren eerste set. Ⓒ ANP/HH

Djokovic op stoom

De dertienvoudig toernooiwinnaar probeerde in de tweede set direct door te drukken en kreeg in de openingsgame liefst zeven breakkansen. De Serviër serveerde er, tot zijn eigen opluchting, nog zes weg, maar capituleerde toch bij nummer zeven. Met weergaloos tennis liet Nadal Djokovic alle hoeken van het veld zien. Hij brak de nummer één van de wereld wederom en liep uit naar een 3-0 voorsprong.

Djokovic kreeg daarna veel meer vat op het spel van Nadal en vond de aansluiting. De zesde game van het tweede bedrijf duurde ruim vijftien minuten en het was uiteindelijk Djokovic die op zijn vijfde breakkans de stand gelijk trok: 3-3. De twee iconen maakten er een heerlijke strijd van. Het was uiteindelijk de Serviër die na een derde break de stand in sets weer gelijk trok. Een knappe prestatie van de nummer één van de wereld die 3-0 achter stond.

Meeslepende partij

Nadal liet zich duidelijk niet gek maken en begon sterk aan de derde set. Hij kwam een dubbele break voor en serveerde zich naar een comfortabele 5-1 voorsprong. Djokovic sputterde nog even tegen, maar de set kwam niet meer in gevaar voor de Spanjaard: 6-2.

Aan het begin van de vierde set was het Djokovic die een break plaatste en uitliep naar een 3-0 voorsprong. Bij een stand van 5-3 mocht de Serviër de set uitserveren. Hij kreeg twee setpunten, maar het was Nadal die op het moment suprême terugbrak en er op eigen service 5-5 van maakte. Een tiebreak moest de beslissing in de vierde set brengen en hierin trok de Spanjaard aan het langste eind. En dus mag hij nog altijd blijven hopen op zijn veertiende eindzege in Parijs.

In de halve finale neemt Nadal het op tegen de Duister Alexander Zverev.