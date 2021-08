’Liverpool mét Virgil van Dijk een heel ander elftal dan zónder’

„Ik weet niet of Van Dijk al zijn topniveau heeft bereikt, maar wellicht niet omdat hij pas een paar wedstrijden in zijn benen heeft. Hij zal sowieso een goede wedstrijd spelen, want hij houdt van dit soort wedstrijden”, sprak Tuchel over de aanvoerder van Oranje, die lange tijd uit de roulatie was met een knieblessure.

De laatste keer dat Tuchel met Chelsea, winnaar van de Champions League, aantrad op Anfield werd er met 1-0 gewonnen. De trainer van de Londense club verwacht nu, vooral vanwege de terugkeer van Van Dijk, een moeilijker duel.

Chelsea-trainer Thomas Tuchel houdt rekening met een sterke Virgil van Dijk. Ⓒ HH/ANP

„Het zijn niet alleen Van Dijks individuele kwaliteiten en prestaties. Hij laat ook iedereen om zich heen beter spelen. Liverpool met hem is gewoon een ander team. Ik kijk uit naar het duel en ik denk heel veel voetbalfans.”

Van Dijk krijgt zaterdag te maken met Romelu Lukaku, die recent Internazionale verruilde voor zijn oude club Chelsea. „Het zal voor Lukaku een stresstest worden, zaterdag op Anfield”, aldus Tuchel. „Voor Lukaku zal het een enorme uitdaging worden. Hij heeft pas één wedstrijd voor ons gespeeld en dat betekende een goede start. Nu kunnen we gaan werken aan details.”

Chelsea en Liverpool staan na twee speelronden beide op 6 punten.