Mathieu van der Poel kan naar wielerklassieker Milaan-Sanremo

Zoals verwacht heeft organisator RCS de ploeg, die voorheen Corendon-Circus heette, ook een wildcard verstrekt voor de Strade Bianche, de koers die deels over onverharde wegen voert.

Voor de Giro d’Italia gingen de uitnodigingen naar Italiaanse teams: Androni Giocattoli, Bardiani en Vini Zabú completeren het deelnemersveld dat verder bestaan uit renners van de negentien WorldTourteams.

Het wegprogramma van Van der Poel begint nu dus naar alle waarschijnlijkheid met de Strade Bianche op 7 maart. Twee weken later kan hij zijn opwachting maken in Milaan-Sanremo. Daarna volgt een reeds aangekondigd optreden in de Ronde van Catalonië.