Honger handbalsters naar meer succes

Premium Sport

Tess Wester gelooft in nieuw succes: ’WK-ploeg is nog intact’

Het traject naar de Zomerspelen van Tokio is voor de handbalsters zeker niet zonder hobbels. De zesde plaats tijdens het EK in december was na vijf eindtoernooien met eremetaal - inclusief WK-goud in 2019 - een teleurstelling. Doelvrouw Tess Wester constateert echter dat de sfeer tijdens de eerste t...