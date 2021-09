Nederlander van Club Brugge kreeg alternatieve sanctie opgelegd Noa Lang ondergaat straf en bezoekt voormalig deportatiekamp

Noa Lang in het shirt van Club Brugge Ⓒ ProShots

Club Brugge-speler Noa Lang (22) heeft in het geheim de Kazerne Dossin in Mechelen bezocht. Dat gebeurde vorige week onder begeleiding van een gids. Het bezoek aan het voormalige deportatiekamp was een alternatieve straf die de Nederlandse flankspeler was opgelegd vanwege het zingen van kwetsende liederen aan het adres van de joodse gemeenschap.