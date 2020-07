Donyell Malen grootste PSV-aanwinst

Donyell Malen is ’all smiles’ bij PSV Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - De grootste aanwinst van PSV en zijn nieuwe trainer Roger Schmidt voor komend seizoen, heet zonder twijfel Donyell Malen. De 21-jarige international en topspits in de dop, is medisch gezien hersteld van een scheurtje in een knieband. En traint sinds de eerste training van afgelopen maandag weer mee. Als alles volgens plan verloopt, is hij erbij tijdens de competitiestart op 13 september bij FC Groningen. Over de weg van Malen, hoe hij ervoor staat en wat men (hopelijk) van hem kan verwachten.