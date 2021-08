Van Bommels Wolfsburg uit beker gezet; club wil vonnis aanvechten

De oorspronkelijk 3-1 overwinning (na verlenging) voor Wolfsburg zette het strafcollege om in een reglementaire 2-0 zege voor de vierdeklasser.

SC Preußen Münster diende na de verloren wedstrijd een officiële klacht in. De vierdeklasser eiste dat de uitslag ongeldig zou worden verklaard wegens een wisselflater bij de opponent uit de Bundesliga. Van Bommel verving in totaal zes spelers in zijn team, en de oud-PSV’er had volgens de regels maximaal vijf keer mogen wisselen.

Official ontkent

Volgens Van Bommel had hij desgevraagd van de vierde official te horen gekregen dat hij in de verlenging nog drie spelers mocht wisselen. Hij had echter in de reguliere speeltijd al drie spelers naar de kant gehaald. De vierde official ontkent Van Bommel verkeerd te hebben geïnformeerd. Wolfsburg overweegt in beroep te gaan tegen het vonnis. „Het duel overspelen zou terecht zijn”, oordeelde Tim Schumacher, hoofd van de juridische afdeling van de club.

Wolfsburg kwam pas ver in blessuretijd gelijk tegen de veredelde amateurs (1-1), waardoor er een verlenging noodzakelijk was. In de toegift trok de favoriet het duel alsnog naar zich toe, onder meer door een doelpunt van Weghorst.

Een dag na de bekerwedstrijd liet de directie van Wolfsburg weten dat de wisselfout geen persoonlijke consequenties voor Van Bommel zou hebben. De Duitse ploeg ondersteunde de positie van de Nederlandse trainer afgelopen zaterdag met winst in de eerste competitiewedstrijd tegen VfL Bochum. Wolfsburg zegevierde dankzij een treffer van Weghorst: 1-0.