Fenomenale Wout van Aert rekent af met horrordag

Wout van Aert wordt gehuldigd op het podium Ⓒ ANP/HH

SAINT-ÉMILION - De tijdritzege in de Tour was om verschillende redenen een bevrijding voor Wout van Aert en Jumbo-Visma. Het was een groot contrast met de vorige editie toen Primoz Roglic op dramatische wijze in de beslissende tijdrit zijn gele trui en de Tour-zege verspeelde aan Tadej Pogacar. Voor de fenomenale Van Aert zelf zit er nog een persoonlijk haakje aan het verhaal, terugdenkend aan twee jaar geleden toen hij in Pau tijdens de race tegen de klok met gillende sirenes in een ziekenwagen naar het hospitaal werd afgevoerd.