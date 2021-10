Ajax met zege op zak richting Champions League-duel tegen Borussia Dortmund

Hoewel Ajax slechts één helft indruk maakte, kan het dankzij de zege zonder zege gaan toewerken naar het volgende duel. De landskampioen krijgt dinsdag in de Johan Cruijff ArenA Borussia Dortmund op bezoek. De Duitsers wonnen zaterdag mede dankzij twee doelpunten van topspits Erling Braut Haaland van FSV Mainz 05.

Zowel Ajax als Dortmund rekende in de eerste twee duels in de groepsfase van de Champions League af met Besiktas en Sporting CP. De Amsterdammers hebben echter een beter doelsaldo (plus vier) dan de Duitsers en gaan zodoende aan de leiding in groep C.

Ajax trad in Heerenveen aan zonder Antony, Nicolás Tagliafico en Edson Álvarez. Dit vanwege interlandverplichtingen. Davy Klaassen, Perr Schuurs en Mohammed Kudus begonnen daardoor in de basis.

Ajax kwam in de 24e minuut op een voorsprong. Daley Blind bediende de diepgaande Dusan Tadic, die had één balcontract nodig om Haller te vinden, waarna de Fransman de bal simpel in het net achter Heerenveen-doelman Xavier Mous schoof.

Waar Ajax in de eerste helft, mede door fel druk zetten en snelle balheroveringen eigenlijk geen moment in de problemen kwam, was het spelbeeld in de tweede helft totaal anders. De hoofdstedelingen zakte wat weg, Heerenveen zette aan en creërde diverse mogelijkheden.

De Amsterdammers mochten van geluk spreken dat het Sven van Beek was die twee keer de kans kreeg om te scoren. De verdediger, recordhouder als het op eigen doelpunten in de Eredivisie aankomt, zag eerste Remko Pasveer en later paal in de wegstaan.

Uiteindelijk besliste invaller Neres de wedstrijd. De Braziliaan, in het veld gekomen voor Steven Berghuis, kopte raak na een voorzet van Tadic.