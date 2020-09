Michael van Gerwen zit in bijzondere situatie

Michael van Gerwen beseft dat hij in de Premier League een moeilijke periode doormaakt. Ⓒ PDC

Het is een rare gewaarwording. Michael van Gerwen heeft kwalificatie voor de finaleronde van de Premier League Darts zaterdagavond niet helemaal in eigen handen. En dat nog wel als titelverdediger en vijfvoudig winnaar van de prestigieuze competitie. „Zo hopen allemaal dat ik de laatste vier niet haal”, zegt de nummer één van de wereld zelf over de lastige situatie waarin hij in Milton Keynes is terechtgekomen.