IJsmeester Mark Messer zat al kwartjaar in quarantaine: ’Covid gaat mij niet verslaan’

Premium Autosport

Felipe Massa: ’Lance Armstrong is toch ook al zijn Tour-overwinningen kwijt?’

Het is een van de meest curieuze ontknopingen ooit in een Formule 1-seizoen. Felipe Massa dacht 39 seconden lang dat hij voor eigen publiek in Brazilië wereldkampioen was geworden, totdat Lewis Hamilton alsnog Timo Glock passeerde en er in 2008 met de titel vandoor ging.