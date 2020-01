Waterpolosters naar kwartfinales EK na ruime zege op Italië

De ploeg van bondscoach Arno Havenga won eerder met 22-3 van Israël en 23-3 van Duitsland. Nederland speelt in de groepsfase nog tegen Frankrijk (vrijdag) en Spanje (zondag). De eerste vier van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales.

Oranje is bij titelprolongatie in Hongarije zeker van een olympisch ticket voor Tokio 2020. Indien Spanje, dat al een olympisch startbewijs op zak heeft, EK-goud verovert, volstaat voor Nederland ook een finaleplaats.

Nederland kwam in de eerste periode (2-2) twee keer op achterstand. Megens en Dagmar Genee zorgden voor de gelijkmakers.

In de tweede periode (4-2) ontwikkelde Oranje een flink overwicht. Dankzij twee treffers van Megens en een goal van Bente Rogge liep de titelverdediger vlot weg naar 5-2. Italië wist echter in de buurt te blijven van Nederland, dat ook Maartje Keuning in de tweede periode nog zag scoren.

In de derde periode (3-0) miste Megens eerst een strafworp. Kort daarna kwam ze in een overtalsituatie alsnog tot scoren, evenals Nomi Stomphorst en Kitty Joustra. Dankzij enkele goede ingrepen van keepster Debby Willemsz wist Italië niet dichterbij te komen. In de vierde periode (1-0) speelde Oranje het al gewonnen duel rustig uit. Alleen topschutter Megens kwam nog tot scoren: 10-4.