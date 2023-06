Van de Zandschulp maakt rentree bij toernooi op Queen's

Botic van de Zandschulp. Ⓒ ANP/HH

Botic van de Zandschulp maakt zijn rentree bij het toernooi op Queen's. De 27-jarige tennisser meldde zich af voor het grastoernooi in Rosmalen omdat niet op tijd hersteld was van een voetblessure die hem al hinderde op Roland Garros. In Parijs werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld.