Bayern München buigt achterstand om en wint van Mainz

Met Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste als basisspelers gaf Mainz in de eerste helft Bayern opvallend goed partij. Dankzij treffers van Jonathan Burkardt en Alexander Hack nam de nummer 17 van de ranglijst een verrassende voorsprong: 0-2.

Met Niklas Süle en Leon Goretzka voor Benjamin Pavard en Jérôme Boateng kwam Bayern in de tweede helft alsnog goed op gang. Dankzij treffers van Joshua Kimmich, Leroy Sané, Süle en topscorer Robert Lewandowski (twee) behaalde thuisclub toch nog een royale zege. Lewandowski bracht zijn competitietotaal dit seizoen op negentien doelpunten.

Op de ranglijst heeft Bayern nog altijd 2 punten meer dan RB Leipzig, dat zaterdag met 1-0 won bij Stuttgart. Leverkusen zag door een nederlaag bij Eintracht Frankfurt (2-1) de achterstand op de lijstaanvoerder oplopen tot 5 punten.

Borussia Dortmund te sterk voor Wout Weghorst en Wolfsburg

Borussia Dortmund heeft in de Bundesliga met 2-0 gewonnen van VfL Wolfsburg. De Zwitserse verdediger Manuel Akanji maakte in het eigen stadion na ruim een uur het openingsdoelpunt. De Brit Jadon Sancho besliste het duel in de extra tijd.

Aanvaller Wout Weghorst, dit seizoen al goed voor negen treffers in de Bundesliga, kon als basisspeler een nederlaag voor de bezoekers niet voorkomen.

De Noorse topschutter Erling Haaland maakte zijn rentree bij Dortmund. Hij ontbrak de laatste weken voor de winterstop vanwege een spierblessure. De 20-jarige spits werkte in Qatar aan zijn herstel, maar kon tegen Wolfsburg nog niet tot scoren komen. Nadat hij in de slotfase een gele kaart had gekregen, werd hij gewisseld.

Jadon Sancho beslist de wedstrijd namens Borussia Dortmund. Ⓒ EPA

Dortmund staat op de vierde plek, met zes punten minder dan de huidige koploper RB Leipzig. Bayern München begint om 18.00 aan de thuiswedstrijd tegen FSV Mainz. Met een overwinning neemt de titelhouder weer twee punten afstand van Leipzig. Wolfsburg staat op de zesde plek.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga