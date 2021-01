Borussia Dortmund te sterk voor Wout Weghorst en Wolfsburg

Jadon Sancho beslist de wedstrijd namens Borussia Dortmund. Ⓒ EPA

DORTMUND - Borussia Dortmund heeft in de Bundesliga met 2-0 gewonnen van VfL Wolfsburg. De Zwitserse verdediger Manuel Akanji maakte in het eigen stadion na ruim een uur het openingsdoelpunt. De Brit Jadon Sancho besliste het duel in de extra tijd.