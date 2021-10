Paus ziet wielrennen als inspiratiebron voor dagelijks leven

Tijdens de plechtige overhandiging werd er ook een tekst van paus Franciscus voorgelezen. Hij looft daarin wielrenners die wachten als er een ploeggenoot is achtergebleven na een val of lekke band. Een stijl die volgens de heilige vader ook zou moeten gelden in het dagelijks leven van mensen.

Het Vatican Cyclingteam kan nu meedoen aan nationale en internationale wielerwedstrijden. In de toekomst kan Vaticaanstad ook zelf officiële wielerwedstrijden gaan organiseren en hoopt het bijvoorbeeld een start- of aankomstplaats zijn van de Ronde van Italië, zoals in het verleden ook al is gebeurd.