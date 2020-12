Ajax wacht ’duel van 9,5 miljoen euro’

Overwinteren in de Champions League levert Ajax behalve veel prestige ook een premie van 9,5 miljoen euro op. De Europa League heeft niet alleen minder aanzien, de deelnemers aan de zestiende finales ontvangen ook een cheque van ’slechts’ 500.000 euro van de UEFA.

Verkoop spelers

Ajax kan de inkomsten van minimaal nog een ronde in de Champions League goed gebruiken. Commercieel directeur Menno Geelen rekende onlangs uit dat zijn club door corona 45 miljoen euro aan recettes misloopt. Ajax draait normaal gesproken break-even als het een paar spelers goed verkoopt en na de groepsfase van de Champions League verder kan bekeren in de Europa League. De rijkste club van Nederland stevent nu af op rode cijfers, ondanka de transfers van Donny van de Beek en Sergiño Dest.

Ajax begroot de laatste seizoenen zo aanvallend, omdat het wil aanhaken bij de subtop van Europa. De verrassende plaats in de halve finale van de Champions League van twee seizoenen geleden is naar meer gaan smaken in Amsterdam. Vorig seizoen verspeelde de club in de laatste groepswedstrijd tegen Valencia een plaats in de achtste finales.

