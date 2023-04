Zwolle-fans vallen politie aan en mishandelen kinderen: ’Volstrekt ontoelaatbaar’

„Dit gedrag is voor ons volstrekt ontoelaatbaar en er volgen duidelijke maatregelen op”, aldus de koploper uit de Keuken Kampioen Divisie op de website. PEC Zwolle zegt nog niet alle feiten te kennen. Na het paasweekend krijgt de club meer informatie van de politie.

„Wanneer we alle feiten op tafel hebben, zullen we met een uitgebreidere reactie komen en uiteindelijk ook meer informatie verstrekken over hoe wij hier als club mee omgaan en welke maatregelen er getroffen worden. Dit zorgt voor frustratie bij de overgrote meerderheid van onze supporters, die de club week in week uit fantastisch supporten. Op werkelijk iedereen die op wat voor manier dan ook onderdeel is van de club en van de club houdt, straalt dit zeer negatief af”, stelt PEC Zwolle.

De koploper uit Overijssel verloor in Eindhoven met 4-2 en moest het promotiefeest nog even uitstellen. Het was tijdens de wedstrijd al onrustig in het stadion. In het uitvak braken onderlinge vechtpartijen uit. Om de rust na de wedstrijd terug te brengen, moest de politie de relschoppers met wapenstokken uit elkaar drijven. De politie meldde dat er maar één arrestatie werd verricht omdat de nadruk lag op het herstellen van de orde. Er is een onderzoek gestart om andere relschoppers op te sporen.