Australian Open: Nadal verder, Thiem, Medvedev en Pliskova ook

Nadal heeft negentien grandslams op zijn naam, maar won de Australian Open pas één keer. Dat was in 2009. Vorig jaar verloor hij de finale van de Serviër Novak Djokovic.

Dellien, de nummer 72 van de wereld, was geen partij voor Nadal, hoewel de Boliviaan er twee keer in slaagde de service van de Spanjaard te breken. De 33-jarige Mallorcaan raakte er niet van onder de indruk en was vooral in de derde set meedogenloos. In het derde bedrijf gunde hij zijn tegenstander geen enkele game.

Thiem overtuigend in tweede ronde

Ook de Oostenrijker Dominic Thiem begon zijn Australian Open met een overtuigende zege. De nummer vijf van de plaatsingslijst zette in drie sets de Fransman Adrian Mannarino opzij: 6-3 7-5 6-2.

De 26-jarige Thiem, vorig jaar finalist op Roland Garros, had alleen in de tweede set problemen met de Fransman. Hij pakte door in soms lange rally’s en wist tegen het einde van de set Mannarino te breken. Met zijn zevende ace maakte Thiem in de derde set de partij af.

Karolina Pliskova Ⓒ BSR Agency

Pliskova

Karolina Pliskova is een ronde verder. De Tsjechische rekende in de Rod Laver Arena in Melbourne af met Kristina Mladenovic uit Frankrijk. Dat deed ze in twee sets (6-1 7-5). Ze had er bijna anderhalf uur voor nodig.

De nummer 2 van de wereld, die ruim een week geleden voor de derde keer het WTA-toernooi van Brisbane op haar naam schreef, had in de eerste set geen kind aan Mladenovic. In de tweede set ging het lang gelijk op, maar wist de als tweede geplaatste Tsjechische toch de partij definitief naar zich toe te trekken.

Svitolina

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina staat in de tweede ronde. Svitolina, de nummer 5 van de plaatsingslijst in Melbourne, was in twee sets de baas over de Britse Katie Boulter. Na 1 uur en 21 minuten stonden de setstanden 6-4 en 7-5 op het scorebord.

Svitolina bereikte de afgelopen twee edities de kwartfinales op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Op Wimbledon en de US Open was ze het afgelopen jaar halvefinaliste. In de tweede ronde neemt de 25-jarige Svitolina het op tegen de Amerikaanse Lauren Davis.

Daniil Medvedev Ⓒ REUTERS

Matig serveren breekt Medvedev niet op

Daniil Medvedev heeft met enige moeite de tweede ronde bereikt. De Russische tennisser, als vierde geplaatst in Melbourne, had vier sets nodig tegen de Amerikaan Frances Tiafoe. De setstanden waren 6-3 4-6 6-4 6-2.

Medvedev (23) was afgelopen jaar finalist op de US Open. Op de Australian Open is het bereiken van de vierde ronde in 2019 tot nu toe zijn beste resultaat.

De Rus was niet geheel tevreden over zijn eerste optreden. Zo sloeg hij liefst twaalf dubbele fouten. „Te veel, ik zal beter moeten gaan spelen”, gaf hij toe.