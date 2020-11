Vijfmaal moet scheepsrecht zijn voor bondscoach Frank de Boer

De slechte statistieken van De Boer zijn ook enigszins vertekend. De oefeninterland tegen Mexico (0-1) was een vervelend obstakel op weg naar de Nations League-duels met Bosnië-uit en Italië-uit. Waar de 0-0 in Zenica een domper was, kon het gelijkspel tegen de nummer twaalf van de FIFA-ranking (1-1) als opsteker worden beschouwd. De Boer verraste met vijf verdedigers en dat pakte goed uit. Ook met de oefenwedstrijd tegen nummer zes van de wereld Spanje (1-1), en dan met name de tweede helft, kan hij vooruit.

Interessant wordt het om te zien wie hij tegen de Bosniërs opstelt. De blessure van Nathan Aké haalt een streep door de optie Daley Blind als linksback. De verdediger van Ajax is normaal gesproken naast Stefan de Vrij in het verdedigingshart nodig. AZ-linksback Owen Wijndal deed het tegen de Spanjaarden uitstekend als linkervleugelverdediger en wordt tegen Bosnië normaal gesproken met een basisplaats beloond. Denzel Dumfries lijkt de meest logische rechtsback en dat Tim Krul keept, verklapte De Boer al.

Kan de bondscoach om Donny van de Beek heen, die tegen Italië en Spanje scoorde? Eigenlijk niet. Aanvoerder Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong zijn op het middenveld zekerheidjes.

Dat is Memphis Depay in de voorhoede. En Luuk de Jong lijkt dat ook. Niet voor niets vertelde De Boer dat hij mensen in het vijandige zestienmetergebied wil tegen Bosnië en daarmee doelde hij op de spits van Sevilla én nummer tien Van de Beek. Feyenoorder Steven Berghuis is een voorname kandidaat als rechtsbuiten, maar Calvin Stengs (AZ) gaf de bondscoach stof tot nadenken met zijn prima invalbeurt tegen de Spanjaarden.

Hoe De Boer zijn puzzel ook legt: het moet de winnende zijn. Voor hem valt te hopen dat hij vanwege de uitslag van de coronatesten geen andere puzzelstukjes hoeft te gebruiken dan hij van plan is.

