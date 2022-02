Aad de Mos pleit voor komst trainer met PSV-dna en schuift Wim Jonk naar voren

„Ik heb de afgelopen anderhalf jaar nooit het voetbal gezien waarover bij de presentatie van Schmidt gesproken is”, verklaarde De Mos. „Het was harken, zonder veel resultaat. Alle toppers heeft hij verloren. Schmidt kan niet zeggen dat hij niet de tijd heeft gehad en PSV wilde er zelfs nog wat tijd aan toevoegen.”

De Mos is verbaasd over het moment waarop Schmidt met zijn beslissing naar buiten trad, maar zegt dat de Duitser een goede keuze heeft gemaakt. „In zijn periode is een aantal niet zeer goede spelers aan de selectie toegevoegd. Vinicius en een stel van die rugbyers. Wat moet je er allemaal mee. Hij heeft teveel invloed gehad.”

Volgens De Mos moet de club nu op zoek naar een trainer met PSV-dna. „Ruud van Nistelrooij is de ideale kandidaat, maar die doet het nog niet. Bij mij staat Wim Jonk op twee. Die heeft de visie en inmiddels ook ervaring en hij kent PSV. Dat laatste is belangrijk. Er loopt zoveel talent rond in de opleiding van PSV. Er moet een trainer komen die daar oog voor heeft en goed met die talenten om kan gaan.”