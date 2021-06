EK-primeur Engeland met openingszege op Kroatië

De Engelsen waren bijna het hele duel de betere ploeg, maar openden pas in de 57e minuut de score. Het was Raheem Sterling die afrondde na een intelligent passje van Kalvin Phillips. De vreugde was enorm bij Sterling, die niet zo’n heel best seizoen draaide.

In de eerste helft was de eerste echt grote kans niet aan de Engelsen besteed. Phil Foden had toen wat pech in de afronding. De aanvallende middenvelder van Manchester City raakte de paal. In het vervolg van de eerste helft was Engeland wel beter, maar kwam het aan grote kansen creëren niet toe.

Sterling werkt af. Ⓒ ANP/HH

Door de overwinning beleefde Engeland een primeur. Bij z’n tiende deelname aan het EK boekte het pas voor de eerste keer een overwinning in het openingsduel. Zeven keer werd er gelijkgespeeld, twee keer werd er verloren.

Maandagmiddag wordt het andere duel in de groep afgewerkt. Dat gaat tussen Tsjechië en Schotland.