Premium Het beste van De Telegraaf

Argentijnen gedreven door rancune over uitspraken Oranje-bondscoach Zó maakte Louis van Gaal Lionel Messi rancuneus en messcherp

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Lionel Messi maakt na de 2-0 tegen Nederland het juichgebaar van Juan Roman Riquelme richting Louis van Gaal. Ⓒ Getty Images

LUSAIL - Zestien jaar na de ’Schande van Nürnberg’ met hoofdrollen voor een toen nog jonge Cristiano Ronaldo en Khalid Boulahrouz was Oranje weer betrokken bij een veldslag op het WK-podium, waar in de hele voetbalwereld schande van is gesproken. De incidentrijke kwartfinale tussen Nederland en Argentinië met maar liefst het recordaantal van negentien gele kaarten (eenmaal rood voor Denzel Dumfries) werd wereldwijd becommentarieerd, waarbij met name veel aandacht was voor de onsportieve wijze waarop de Argentijnen juichten, nadat Lautaro Martinez de beslissende strafschop in de penaltyreeks erin had geschoten. Op een schitterende foto is te zien hoe de meeste Argentijnse spelers de verslagen Oranje-spelers pesterig in hun gezicht uitlachen, als ze juichend wegrennen.