Jan Janssen: ’Weerstand is niet meer zoals dertig jaar geleden’

„Ik ben er zeer alert op en neem geen onnodig risico. Als ik boodschappen heb gedaan, was ik eerst mijn handen. Ook ik was er eerst laconiek over, maar nu ik zie hoe hard het virus om zich heen slaat, neem ik alle preventie in acht die nodig is om het te vermijden.”

Leverkanker

Janssen doet dat mede omdat in 2014 bij de wielerlegende leverkanker werd geconstateerd, waar hij overigens van is genezen. „Het is niet alleen mijn leeftijd, maar ook ondervind ik daar nog steeds de naweeën van. Mijn conditie is er door die ziekte een heel stuk op achteruit gegaan. Mijn weerstand is niet meer zoals dertig jaar geleden.”

Hij probeert positief vooruit te kijken naar het moment dat wielersport weer ’belangrijk’ wordt. „Al komt de Tour de France ook op losse schroeven te staan. Het zou mooi zijn als we snel weer wat mooie wielerwedstrijden te zien krijgen, want daarmee zou corona ook bestreden zijn.”

