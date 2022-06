NFL rouwt om plotselinge dood Jaylen Ferguson (26)

,,We zijn diep bedroefd door de tragische dood van Jaylon Ferguson”, aldus de Ravens in een statement. ,,Hij was een vriendelijke, respectvolle jongeman met een grote glimlach en een innemende persoonlijkheid.”

De familie van Ferguson vraagt mensen om te bidden en voor privacy. In 2019 werd hij in de derde ronde gedraft. Ferguson speelde 38 wedstrijden in drie seizoenen NFL.