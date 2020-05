Lugubere UFC-avond in Jacksonville

Het begon al vroeg op de avond, tijdens de partij tussen lichtgewichten Gabriel Benitez en Omar Morales, die deel uitmaakte van het voorprogramma. Benitez liep in de eerste ronde een gapend gat in zijn scheenbeen op.

Desondanks vocht hij - hoewel het bot te zien was - dapper door. De jury wees zijn tegenstander Morales na drie ronden uiteindelijk op punten als winnaar aan.

Het gapende gat in het scheenbeen van Gabriel Benitez. Ⓒ AFP

De hoofdpartij tussen Anthony Smith en Glover Texeira werd eveneens gekenmerkt door pijnlijk leed. Smith verloor tijdens het gevecht twee tanden. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was, gaf hij ze tussendoor aan de scheidsrechter. Ondertussen incasseerde hij nog enkele rake klappen van Texeira.

In de vijfde ronde had de scheidsrechter genoeg gezien en verloste hij Smith uit zijn lijden. De Amerikaanse lichtzwaargewicht bleek na afloop ook een gebroken neus en oogkas te hebben opgelopen.

Kritiek

Na afloop was er veel kritiek op de scheidsrechter en de coaches van Smith. Zij hadden de gehavende vechter moeten beschermen en de partij veel eerder moeten staken, zo luidde het commentaar.

Smith was het daar echter niet mee eens. ,,Ik ben oké met de beslissingen die de scheidsrechter en mijn mensen namen. Zodra de referee zei dat ik iets moest doen, omdat hij de partij anders zou staken, kwam ik in actie. Of ik eindig met mijn schild omhoog of ik eindig op het schild. Dat is mijn regel. Punt uit.”

Ongepast

Sowieso was er in aanloop naar de fight week in Jacksonville - zaterdag wordt er opnieuw gevochten - stevige kritiek op de UFC. Veel mensen vinden het in deze tijden, met overvolle ziekenhuizen, ongepast dat vechters elkaar te lijf gaan en verwonden.

Coronatest

Tevens was er vorige week in aanloop naar het eerste evenement sprake van een positieve coronatest bij een vechter. Volgens UFC-president Dana White hoeft men zich wat het virus betreft geen zorgen te maken.

„Je wil niet dat het gebeurt, maar we hebben zo’n 1.100 tests uitgevoerd. Dan is de kans groot dat iemand positief test. Wat je niet wil, is dat je er pas na twee dagen achterkomt. Dit toonde aan dat onze werkwijze klopt.”

„Iedereen die ons bedrijf een beetje kent, weet dat we goed zijn in wat we doen. Héél goed. Ons systeem, in deze vorm, zal alleen maar beter worden. Wij bewijzen dat de sportwereld op een veilige manier weer op gang kan komen.”

Bekijk hieronder hoe Anthony Smith een verloren tand aan de scheidsrechter geeft:

LET OP! Dit kan als schokkend worden ervaren. Bekijk hieronder een foto van het gehavende been van Gabriel Benitez: