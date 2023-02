ManUnited-speler Mason Greenwood niet meer verdacht van verkrachting

Manchester United besloot hem destijds te schorsen, na beschuldigingen van de vriendin van de aanvaller. Zij deelde via Instagram foto’s van blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam die volgens haar door Greenwood zijn toegebracht. Ze publiceerde ook een opgenomen spraakbericht, waarin te horen is dat Greenwood haar min of meer dwingt tot seks.

*Let op: onderstaand beeld en audio kunnen als schokkend worden ervaren*

Hij werd later beschuldigd van poging tot verkrachting, controlerend en dwingend gedrag en mishandeling met daadwerkelijk lichamelijk letsel tot gevolg. Het openbaar ministerie zegt dat de aanklachten zijn stopgezet nadat belangrijke getuigen hun betrokkenheid hebben ingetrokken.

Een woordvoerder zegt nu volgens de BBC: „We hebben de plicht om zaken voortdurend te beoordelen. In dit geval betekende een combinatie van het terugtrekken van kroongetuigen en nieuw materiaal dat aan het licht kwam dat er geen realistisch vooruitzicht op veroordeling meer was. Onder deze omstandigheden hebben we de plicht om de zaak te stoppen.”

Aanmoedigen

Om te vervolgen: „We hebben onze beslissing aan alle partijen uitgelegd. We zouden potentiële slachtoffers altijd aanmoedigen om naar voren te komen en aangifte te doen bij de politie en we zullen vervolgen waar onze wettelijke test wordt doorstaan.”

Binnen enkele uren nadat de beschuldigingen begin 2022 online kwamen, werd de aanvaller, die één keer voor Engeland speelde, geschorst voor spelen of trainen bij United. De club is door de BBC om commentaar gevraagd.

Oproep

De politie van Greater Manchester zegt dat het „niet meer dan eerlijk” was om aan te kondigen dat Greenwood niet langer strafrechtelijk vervolgd zou worden. De beslissing wordt ’niet lichtvaardig genomen’.

Woordvoerdster Michaela Kerr voegde eraan toe: „Ik wil echter van deze gelegenheid gebruik maken om de inzet van het korps te gebruiken om beschuldigingen van geweld tegen vrouwen en meisjes te onderzoeken en de getroffenen te ondersteunen, ongeacht hun omstandigheden, in wat voor hen een moeilijke en verontrustende tijd kan zijn. ”