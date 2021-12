PEC Zwolle laat zege bij FC Groningen door vingers glippen

Daardoor wacht de nieuwe trainer Dick Schreuder nog altijd op zijn eerste zege als trainer van PEC Zwolle. De oudste Schreuder werd drie weken geleden aangesteld als opvolger van de opgestapte Art Langeler en kent een stroeve start. Op bezoek bij Feyenoord werd met 4-0 verloren en vorige week verzuimde PEC toe te slaan in het rechtstreekse degradatieduel met RKC Waalwijk. Het werd 0-0, waarmee PEC Zwolle zichzelf tekort deed. De Zwollenaren misten na rust onder andere een strafschop.

Vooraf zag het er al somber uit voor PEC Zwolle, dat in de eerste veertien speelronden de minst scorende ploeg was geweest van de afgelopen twintig jaar in de Eredivisie. Slechts zeven doelpunten werden gemaakt en vier van die zeven goals kwamen van de voet van drie spelers, die tegen FC Groningen ontbraken door blessures: captain Bram van Polen, Daishawn Redan en Mustafa Saymak. Ook Kenneth Paal, die onder Schreuder terug was gekeerd in de basis, ontbrak door een blessure.

Mees de Wit viert feest na de 0-1. Ⓒ ProShots

De grote vraag was vooraf wie de goal zou moeten maken voor PEC Zwolle? Die vraag werd in de 14e minuut overtuigend beantwoord door Mees de Wit. De voormalige Ajacied pegelde de bal van grote afstand in het Groningse doel, waarbij doelman Peter Leeuwenburgh net als vorige week bij de afstandsknal van Fortunees Mats Seuntjens er niet heel overtuigend uitzag.

Daarmee bombardeerde De Wit, nota bene spelend als linksachter in het door Schreuder geïntroduceerde 5-3-2 systeem, zichzelf tot clubtopscorer. Eerder trof hij al tweemaal doel tegen AZ. Opvallend is sowieso dat zes van de acht competitiegoals van PEC Zwolle dit seizoen gemaakt zijn door niet-aanvallers. Naast de drie van De Wit troffen verdediger Van Polen en de middenvelders Saymak en Dean Huiberts doel. De enige aanvaller, die tot nu toe wist te scoren is Redan.

Het onvermogen van de andere aanvallers om doel te treffen bleek na de vroege voorsprong, want er kwamen tegen een tegenvallend spelend FC Groningen kansjes om de score op te voeren. Gervane Kastaneer kreeg zelfs een heel grote kans, maar de Zwolse aanvaller, die nog geen goal heeft gemaakt dit seizoen, zag zijn kopbal gekeerd worden door Leeuwenburgh.

Thomas van den Belt was met een eigen doelpunt verantwoordelijk voor de 1-1. Ⓒ ProShots

FC Groningen stond nog niet zo lang geleden ook rondom de rode streep, maar had de afgelopen wedstrijden de wind in de zeilen gekregen. Met zeven punten uit drie duels was FC Groningen opgestoomd naar de dertiende plek, maar het optreden tegen PEC Zwolle toonde aan, dat het te vroeg is voor FC Groningen om tevreden achterover te leunen.

Na rust kwam de ploeg van trainer Danny Buijs wat beter voor de dag, maar PEC Zwolle stond defensief goed. Er kwam een goede kans voor Jørgen Stand Larsen, maar de defensieve interventie van de Belgische PEC Zwolle-verdediger Siemen Voet was grote klasse. FC Groningen leek zich stuk te lopen op de Zwolse defensie, maar een gelukje bezorgde de thuisploeg alsnog een punt. Bij een hoekschop kopte PEC Zwolle-middenvelder Thomas van den Belt de bal onder druk van Strand Larsen ongelukkig achter zijn eigen doelman Kostas Lamprou. In de blessuretijd was de zege alsnog dichtbij voor PEC Zwolle, maar een kopbal van Voet kwam op de lat. En zo greep Schreuder naast de eerste zege onder zijn leiding en bedraagt het gat met nummer voorlaatst.

