Verstappen: ’Hele team kijkt uit naar Hongarije’

„De Hungaroring is een van mijn favoriete circuits”, stelt Verstappen. „Het is een heel technisch en je moet jezelf goed positioneren voor elke bocht. Het lijkt een beetje alsof je met een grote auto op een klein circuit rijdt, omdat het heel smal is. Dat maakt het niet minder leuk.”

Verstappen stond nog nooit op het podium in Hongarije. Vorig jaar viel hij door problemen met de Renault-motor al in de vijfde ronde uit. Het was ook de laatste keer dat hij de finish niet haalde. „Het hele team kijkt altijd uit naar deze race. Het is een van de warmste races van het jaar en normaal gesproken is dit een goed circuit voor ons.”

Verstappen: „Duitsland was een van de meest gekke en moeilijke races voor me, maar het was geweldig om te winnen. Fantastisch dat de teamleden in de pits ook weer een nieuw wereldrecord hebben neergezet qua snelle stop, zeker aangezien ze liefst negen stops moesten voorbereiden. In Hongarije zijn we er klaar voor om alles nog een keer te geven voor de zomerstop.”