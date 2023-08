Gouden Femke Bol dankt estafetteteam: ’Deze is ook voor hen’

Hoe anders dan op die dramatische avond ziet ze er nu uit. Ruim een uur na haar glorieuze finish op de 400 meter horden is de kersverse wereldkampioene één sprankelende spraakwaterval. „Ik was minder opgelucht dan ik dacht”, vertelt ze over haar stemming net na de finish. „Ik was vooral blij. En daar ben ik dan weer blij mee.”

Het klinkt wat cryptisch, maar het is begrijpelijk. Blijdschap is een emotie die past bij haar eerste wereldtitel, opluchting heeft veel te maken met de angst dat het - net als zaterdagavond toen ze het goud voor het grijpen had – weer mis zou gaan.

Niet dat ze de dagen na de opdoffer van zaterdag niet vreselijk spannend had gevonden. „Ik heb gebeld met mijn psycholoog om alles op een rijtje te zetten. En toen heb ik met mijn coach gezegd: Hier stopt toernooi 1 en we gaan door met toernooi 2. Ik heb de series en de halve finale gebruikt om er weer zelfvertrouwen uit te halen. Verder ik heb de goeie races die ik eerder heb gelopen vaak gevisualiseerd ”

Pas na deze wereldkampioenschappen gaat ze met haar coach Laurent Meuwly diepgravend analyseren wat er in de laatste fase van de estafette precies is misgegaan. Maar ze wil er nu al wel iets over zeggen. „Ik had niet door dat er iemand vlak achter me zat. En toen zat er ineens iemand naast me kwam, ging er iets mis. Wat dat precies was, gaan we nog bespreken. De laatste honderd meter is best lang als er geen horde staat. Ik denk dat ik niet helemaal bij mijn taak was.”

Ze dacht veel aan haar teamgenoten, die door haar val geen medaille wonnen. „Deze is ook voor hen”, zegt ze terwijl ze de grote gele schijf even vastpakt. Hij is van het hele team. Ze hebben me zo geholpen om vandaag ook weer hier te staan. Ze hebben me geen moment schuldig laten voelen en hebben me meteen gesteund. We hadden er graag met z’n allen ook eentje gehaald.”

Ze is pas de vierde Nederlandse wereldkampioen in de atletiek, wat overigens ook veel te maken met het feit dat de mondiale titelstrijd pas vanaf 1983 wordt georganiseerd. Maar met statistieken is Bol niet zo bezig. „Ik weet wel dat dit bijzonder is. Maar ik ben ook vooral blij dat we het met elkaar als klein landje nu zo goed doen. En ik ben altijd trots om voor het land te lopen.”

Bol had zich gedurende die spannende donderdag zo veel mogelijk proberen te ontspannen en op bed gelegen. Maar rond vier uur in de middag, bijna zes uur voor de race, had ze haar wedstrijdpakje al aan. „Na een douche doe ik mijn wedstrijdkleding aan en dan mag ik echt gaan focussen op de race. Ja, ik heb mijn kleding altijd heel vroeg van tevoren aan en dan doe ik ook mijn haar. Dat is fijn, dat geeft me wat rust.”

Maar toen ze kort voor de finale bij de aankondiging van de deelnemers de baan op rende, ging er toch weer iets niet helemaal volgens de planning. Door eigen onstuimigheid botste ze bijna tegen een official. „Het was mijn eigen schuld. Toen ik die man ineens zag, dacht ik: O nee, ik ga toch niet weer op mijn plaat.”