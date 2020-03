Tal van belangen op het spel bij crisisoverleg Europees voetbal

„Het wordt een enorme conferencecall”, aldus een woordvoerder van de KNVB. „Het is een uitdaging om dat allemaal in goede banen te leiden, maar dat zal de UEFA wel lukken. Als KNVB zijn we een belangrijke deelnemer aan dat gesprek, want wij hebben komende zomer op het EK vier wedstrijden in ons land. Of ’hadden’, dat moet blijken.”

Het EK is één van de onderwerpen op de agenda. Nu vrijwel alle nationale competities voor onbepaalde tijd stil liggen, lijkt het bijna onmogelijk om komende zomer (12 juni - 12 juli) een EK te houden, verspreid over heel Europa. De speelkalender is normaal al vol en door de wekenlange onderbreking komen alle competities in tijdnood, ook de Champions League en Europa League. Diverse opties kwamen de afgelopen dagen voorbij. Italië, het land dat het zwaarste is getroffen door het coronavirus, kondigde aan om uitstel van het EK te gaan vragen.

Maar waar moet het toernooi naartoe? Naar de winter, net als het WK van 2022? Of naar de zomer van volgend jaar? Maar dan staan de finaleronde van de Nations League en de eerste editie van het uitgebreide WK voor clubs al op het programma.

Normaal gesproken komen de 55 voetbalbonden die zijn aangesloten bij de UEFA ergens in Europa bij elkaar voor vergaderingen. Vanwege het coronavirus gebeurt het crisisoverleg nu via een conference call met videoverbinding. Alle deelnemers ontvingen een code waarmee ze kunnen inloggen. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin leidt de vergadering, die naar verluidt om 13.00 uur begint, vanuit het hoofdkwartier in Nyon.

Niet alleen de 55 bonden praten mee, ook de bestuursleden van de ECA (de vereniging waarbij ruim 230 Europese clubs zijn aangesloten), het bestuur van European Leagues (die de belangen van 27 nationale competities waaronder de eredivisie behartigt) en een vertegenwoordiger van de internationale spelersvakbond FIFPro zijn uitgenodigd. Michael van Praag, die vorig jaar stopte als KNVB-voorzitter maar nog wel in het bestuur van de UEFA zit, mag ook inbellen. Niemand durft te voorspellen hoe het ingewikkelde overleg, waarin iedereen zo z’n eigen belangen heeft, gaat aflopen.