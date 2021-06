Georginio Wijnaldum weet nog niet wat hij doet bij racisme: ’UEFA moet ons beschermen’

De vraag was of hij bij racisme, zoals het maken van apengeluiden, het veld zou verlaten. „Ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht. Ook omdat ik eerder heb gezegd dat ik dat wel zou doen. Maar als ik eerlijk ben, weet ik niet hoe ik zal reageren.”

Hij wil sowieso niet de eventuele daders een plezier doen door van het veld te lopen. „Je wil ook niet dat fans denken: Nederland is beter, maar als we ze racistisch bejegenen, lopen ze toch wel van het veld. Het was misschien ook een beetje makkelijk gezegd van me, omdat ik het probleem zelf nooit ben tegengekomen.”

UEFA moet ons beschermen

Wijnaldum denkt dan ook dat er van bovenaf ingegrepen moet worden. „Ik vind dat de UEFA ons moet beschermen. Zij kunnen in zo’n geval de wedstrijd stoppen. Het mag niet de verantwoordelijkheid van de spelers zijn. De spelers die wel van het veld zijn gelopen, die hebben ook niet allemaal steun gevoeld. En zouden de spelers van de tegenpartij het pikken?”

„Ik sluit nog steeds niet uit dat ik van het veld loop als zoiets zondag zou gebeuren”, vervolgt Wijnaldum. „Maar ik zou het dan wel eerst met mijn medespelers bespreken. Ik zou ook eerst met de scheidsrechter praten. Maar hopelijk is het niet nodig.”

Georginio Wijnaldum laat rondom de trainingen regelmatig zien ook met een fiets overweg te kunnen. Ⓒ ANP/HH

Afgelopen zaterdag klonken tijdens het duel tussen Hongarije en Frankrijk apengeluiden in de Puskás Arena op het moment dat Kylian Mbappé en Karim Benzema aan de bal waren. De wedstrijd werd niet onderbroken, maar de UEFA is wel een onderzoek naar de racistische geluiden gestart. Naar verwachting hebben ook veel Hongaarse fans een kaartje bemachtigd voor het EK-duel tussen Oranje en Tsjechië.

’OneLove’

Wijnaldum draagt zondag een aanvoerdersband met daarop de tekst ’OneLove’. „Met het dragen van deze band willen wij als Oranje benadrukken dat wij staan voor inclusiviteit en verbinding. We zijn tegen elke vorm van uitsluiting en discriminatie. Wij hopen zo iedereen die zich waar ook ter wereld gediscrimineerd voelt te steunen”, zei de middenvelder.

„Natuurlijk zijn we het liefst alleen met voetbal bezig”, aldus Wijnaldum. „Lang niet iedereen wist ook precies wat er allemaal in Hongarije aan de hand is en in het verleden is gebeurd. We zijn erover gaan nadenken toen de KNVB het ons heeft voorgelegd. Sporters en bijvoorbeeld rappers hebben nu eenmaal een podium. En dit past in onze campagne die we gestart zijn. Maar de mensen die er echt last van hebben, die zouden dit verhaal veel beter kunnen vertellen.”

Ontmoeting met topland

Maar het draait zondag - hopelijk - alleen om voetbal als Nederland het opneemt tegen Tsjechië. „We moeten die wedstrijd benaderen als een ontmoeting met een topland. Maar het had inderdaad gekker gekund”, aldus de captain.

Nederland zit op papier aan de gunstige kant van het speelschema van het EK. Als Oranje van Tsjechië wint, dan wordt Denemarken of Wales op 3 juli in Bakoe de tegenstander in de kwartfinale. „We ontlopen de echte favorieten nog even”, doelde Wijnaldum op Frankrijk, Italië, Duitsland, België, Engeland, Spanje en Portugal.

„Maar dat wil niet alles zeggen. Iedereen heeft kunnen zien wat er woensdag allemaal gebeurde. Het was een spannende avond. Dan lag Duitsland er weer uit en toen weer Portugal. En uiteindelijk lag toch Hongarije uit het toernooi. Dat maakt voetbal wel heel mooi. Wij moeten niemand onderschatten. Je zag hoe lastig Duitsland het met Hongarije had.”

Training met 24 fitte spelers

Het Nederlands elftal bereidt zich met een fitte groep voor op de achtste finale zondag tegen Tsjechië op het EK voetbal. Bondscoach Frank de Boer is met 24 spelers aan een training in Zeist begonnen.

Luuk de Jong maakt geen deel meer uit van de selectie van Oranje. De spits liep dinsdag op de training een knieblessure op en is niet meer inzetbaar tijdens de Europese eindronde. „Dat is heel jammer”, zei aanvoerder Georginio Wijnaldum. „We hebben het vaak over leiders bij Oranje. Luuk is er daar één van. Hij geeft zijn mening en er wordt naar hem geluisterd. Op dit EK is hij slechts twee keer ingevallen. Maar ik weet zeker dat hij nog van grote waarde had kunnen zijn. Dit is een enorme aderlating voor ons.”

In het begin van de training vloog er ook weer een vliegtuigje boven het complex van de KNVB in Zeist. Achter het vliegtuigje wapperde een banner met de tekst: Oranje at the end of the rainbow.