Michael van Gerwen eindigt Autumn Series met nederlaag

De vijfde dag van de Autumn Series in het Duitse Niedernhausen begon voor Van Gerwen prima. Waar hij dinsdag zelf nog met 0-6 verloor van Devon Petersen, haalde hij dit keer juist uit met 6-0 tegen Barrie Bates. Van Gerwen maakte met een gemiddelde van 106,1 indruk.

In het vervolg van het vloertoernooien bleef Van Gerwen aanvankelijk winnen, maar wel met minder overtuiging. In de tweede ronde versloeg hij Brian Raman met 6-2, met een gemiddelde van 92,2. Bij de laatste 32 moest tegen landgenoot Dirk van Duijvenbode een allesbeslissende laatste leg uitkomst bieden. Daarin hield Van Gerwen het hoofd koel: 6-5. De gemiddelde score van 91 was wel onder zijn normale niveau.

Via een duidelijk overwinning op Karel Sedlacek (6-3 winst met gemiddelde van 102,3) stootte Van Gerwen vervolgens door naar de kwartfinales. Daarin ging het dus mis tegen De Sousa. De Brabander speelde met een gemiddelde van 103,1 zeker niet slecht, maar De Sousa was op de belangrijke momenten koelbloediger.

Toernooiwinst Van Gerwen

Van Gerwen won maandag één van de vijf vloertoernooien in de Autumn Series, toebehorend tot de Players Championship-series. Dat deed hij door in de finale met 8-1 in legs van Mensur Suljovic te winnen. Op weg naar de eindstrijd boekte hij daarnaast een mooie overwinning op Glen Durrant. In die partij gooide de Brabander tevens een gemiddelde van 105. Het was overigens pas de eerste keer dat Van Gerwen van drievoudig BDO-wereldkampioen Durrant wist te winnen. „Je moet je A-game spelen om toernooien als dit te winnen”, stelde de 31-jarige Nederlander.

Michael van Gerwen begint komend weekeinde als titelverdediger aan de World Series of Darts Finals. Ⓒ PDC

De laatste maanden presteert Van Gerwen wisselvallig. Na zijn twee eindzeges in de Summer Series (in augustus) ging hij bij het majortoernooi World Matchplay al in de tweede ronde onderuit. Onlangs werd hij als titelverdediger al in de reguliere competitie van de prestigieuze Premier League uitgeschakeld. „Er rust altijd een bepaalde druk op mijn schouders. Ik heb bij de Premier League niet gespresteerd zoals zou moeten, maar zo dat soms in darts. Ik ben ook maar eens mens, maar ik kom sterker terug. Dat weet iedereen en ik geloof in mijn eigen kunnen”, liet Van Gerwen deze week vanuit Niedernhausen weten.

World Series of Darts Finals

Van Gerwen reist nu door naar Oostenrijk, waar vanaf vrijdag tot en met zondag in de Salzburgarena de World Series of Darts Finals wordt afgewerkt. De titelverdediger uit Vlijmen stroomt daar in de tweede ronde in en treft de winnaar van de partij tussen Durrant en Dimitri van den Bergh.