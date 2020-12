Moukoko jongste speler ooit in Champions League

Moukoko kwam tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg als invaller binnen de lijnen. Met zijn leeftijd van 16 jaar en 18 dagen neemt de Duitse jeugdinternational het record over dat ruim 26 jaar in handen was van Célestine Babayaro.

Moukoko is 68 dagen jonger dan Babayaro toen die Nigeriaan in november 1994 zijn eerste minuten in de Champions League maakte bij Anderlecht.

Eind november werd Moukoko ook al de jongste speler ooit in de Bundesliga. Het grote talent van Borussia Dortmund kwam toen in het veld voor ploeggenoot Erling Haaland, in het met 5-2 gewonnen competitieduel bij Hertha BSC.